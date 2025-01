Flamengo enfrenta Ibrachina pela terceira fase da Copinha

- PUBLICIDADE -



Nesta quarta-feira (15) a Associação Atlética Flamengo recebe o Ibrachina em confronto válido pela terceira fase da 55ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. As equipes entram em campo às 15h no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade. O jogo é eliminatório e somente o vencedor avança na competição.

Vale lembrar que o rubro-negro guarulhense não chegava à terceira fase há 11 anos, quando teve sua melhor campanha. Nesta edição a equipe venceu duas partidas e empatou uma na primeira fase da competição e nesta segunda-feira (13) superou o Náutico (PE) na primeira partida da fase eliminatória.

O técnico da equipe, Anderson Neblina, falou sobre a importância da torcida na Copinha. “Ajuda muito jogar em casa. Além de conhecer o campo, a torcida abraçou o time. Queremos continuar vencendo, mantendo os jogos aqui, porque esse ambiente está muito favorável pra nós. O adversário quando vem aqui sente o barulho da torcida e a pressão que a gente coloca dentro de campo”.

Vale lembrar que a entrada é gratuita, mas o torcedor precisa garantir o ingresso pelo aplicativo BIPFUT. Basta realizar o cadastro ou o login, fazer o reconhecimento facial e obter o ingresso para o próximo jogo.