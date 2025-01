Prefeitura inicia a modernização do Ecoponto Cabrália

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta segunda-feira (13) a reforma do Ecoponto Cabrália, um dos mais movimentados da cidade, no Jardim Bela Vista. A obra inclui substituição de todo o cercamento, adequação do calçamento de entrada e revitalização do portão, entre outras melhorias.

O secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira, destacou a importância do equipamento. “Os ecopontos são essenciais para a limpeza urbana e trabalhamos para garantir que esses equipamentos tenham a infraestrutura adequada para atender os moradores”, afirmou o gestor. O atendimento no local segue normalmente, todos os dias das 7h às 19h.

Ecoponto – Guarulhos conta com 34 ecopontos, que atendem todas as regiões da cidade. Os equipamentos recebem gratuitamente entulho, pneus, móveis velhos, troncos de árvores, sanitários cerâmicos e outros inservíveis volumosos. Cada munícipe pode descartar até 1 metro cúbico, o equivalente a 50 sacos de 20 litros, por dia.Mais informações e endereços estão disponíveis em https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.