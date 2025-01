Silvio Alves destaca expectativas do empresariado com novo governo municipal

- PUBLICIDADE -



Guarulhos iniciou 2025 sob nova administração municipal, após a posse do prefeito Lucas Sanches e do vice Thiago Surfista. E o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos), o empresário supermercadista Silvio Alves, se posicionou em relação aos desafios e oportunidades que a cidade enfrenta. Representando o setor produtivo local, Silvio reforça a necessidade de um governo comprometido com o desenvolvimento sustentável, priorizando áreas essenciais como saúde, educação e segurança, pilares fundamentais para a qualidade de vida da população.

Para o empresariado guarulhense – ele também comanda a rede X Supermercados – um dos principais pontos de atenção está na condução da política fiscal do município. “A cidade precisa de um plano fiscal arrojado que contemple o comércio e os serviços, reduzindo taxas e diminuindo a burocracia. Esse é um passo essencial para atrair investimentos, fomentar o empreendedorismo e garantir a geração de empregos”, ressalta Silvio. O presidente da ACE-Guarulhos destaca que o setor empresarial está disposto a colaborar com a nova gestão, contribuindo com propostas que possam alavancar o crescimento econômico local.

A entidade já tem diversos projetos elaborados que serão encaminhados ao Executivo municipal, com o objetivo de ampliar a arrecadação sem onerar os contribuintes e fortalecer a economia da cidade. “Nosso compromisso é trabalhar junto ao governo para desenvolver políticas públicas que incentivem o crescimento e garantam um ambiente de negócios mais dinâmico e competitivo”, afirma.

O ano de 2025 se apresenta como uma oportunidade para que a administração municipal reforce o diálogo com os setores produtivos e implemente medidas eficazes para o progresso de Guarulhos. A expectativa da ACE-Guarulhos é que o novo governo atue com transparência e eficiência, promovendo ações que beneficiem tanto a população quanto o setor empresarial, consolidando um ciclo de desenvolvimento sustentável para a cidade.