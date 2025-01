Colégio Eniac abre inscrições para bolsas de até 100% do Ensino Infantil ao Técnico

- PUBLICIDADE -



O Colégio Eniac abre inscrições para a 40ª edição do concurso “Bolsa Talento Eniac”, programa que fornece bolsas de estudo para alunos do Ensino Infantil, Fundamental I e II, Médio e Técnico, com base no desempenho dos candidatos nas provas. Os descontos podem chegar a 100%. O teste do Bolsa Talento 2025 do Colégio Eniac acontece em 18 de janeiro e as inscrições vão até a próxima quinta-feira (16). Os interessados devem se inscrever gratuitamente no site do ENIAC.

“No Eniac acreditamos que a educação é uma ferramenta que transforma vidas. Poder oferecer a alunos brilhantes bolsas integrais de estudo por tanto tempo é uma honra para nós. Estamos formando no colégio pessoas que vão trilhar carreiras de sucesso e dar muito orgulho para nós e para Guarulhos”, afirma o mantenedor do Eniac, professor Ruy Guérios.

Foi uma edição deste concurso que mudou a história de Rafael Rodrigues, coordenador no Eniac. “As portas da instituição foram abertas para mim com o programa Bolsa Talento. Em 10 anos, passei de aluno a coordenador, vivendo experiências incríveis que começaram com uma simples prova em 2014, transformando minha vida”.

As inscrições para o Bolsa Talento estão abertas até o dia 16. A prova acontecerá dois dias depois, no Eniac, nos seguintes horários: 8h (Ensino Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II; 10h30 (Ensino Médio e Ensino Técnico).

Quanto melhor for o desempenho do aluno na prova, maior será o desconto na mensalidade oferecido pela bolsa de estudos. Os resultados serão divulgados em 20 de janeiro.

Serviço

Bolsa Talento do Colégio ENIAC

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site eniac.edu.br/bolsa-talento

Prova: 18 de janeiro – Colégio ENIAC – Rua Força Pública, nº 89, Centro – Guarulhos