EDP realiza mutirão de melhorias técnicas no Jardim Fortaleza

Seis equipes da EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, participam nesta quinta-feira (16) de um mutirão de melhorias técnicas no bairro Fortaleza.

O foco da ação está na prevenção de ocorrências envolvendo as redes elétricas e na ampliação da qualidade do serviço à população, potencializando o trabalho contínuo da concessionária em sua área de concessão. A ação conta com apoio da Prefeitura de Guarulhos. Mais de 6.500 clientes residenciais e comerciais localizados no bairro serão beneficiados com o mutirão.

Os serviços têm início às 8h, com previsão de conclusão até às 16h, envolvendo a substituição e modernização de equipamentos que compõem o sistema elétrico local, além da poda de vegetação em contato com a rede elétrica. Em situações de eventos climáticos severos, com chuvas e fortes ventos, a vegetação torna-se grande causa de interrupção do fornecimento de energia, com queda de galhos sobre as redes.

Ações de poda têm caráter preventivo e também são realizadas de forma regular ao longo de todo o ano em todas as cidades que integram a área de concessão da EDP. Em Guarulhos, foram executadas no ano passado mais de 21 mil podas de árvores, além da limpeza de cerca de 5.000 m² de faixas com vegetação.

“Os mutirões potencializam as ações contínuas da EDP para ampliar a qualidade e a segurança do fornecimento de energia, além de reduzir os impactos à rede elétrica. Nosso foco é a prestação de um serviço cada vez melhor para os clientes da nossa área de concessão, afirma Claudemir Siqueira, gestor de operação da EDP.

Outra frente de trabalho das equipes será a remoção de restos de pipas e rabiolas enroscadas na rede elétrica. Guarulhos é o município da área de concessão da EDP em São Paulo com o maior número de ocorrências envolvendo pipas. No ano passado, mais de 198 mil clientes, entre residências, comércios e indústrias de Guarulhos tiveram o fornecimento de energia interrompido em algum momento devido a pipas nas redes elétricas. No período, foram registradas 2.186 ocorrências desta natureza, o que representa uma média de seis casos por dia.

“Aproveitamos para reforçar as nossas dicas de segurança. Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, não se deve tentar retirá-la. Usar varas ou mesmo arremessar objetos na rede para resgatar a pipa pode provocar acidentes graves”, destaca o gestor.

Todos os serviços do mutirão desta quinta-feira serão executados em regime de linha viva, sem necessidade de interrupção do fornecimento de energia aos clientes.