Férias em SP: fim de semana tem Mundo do Circo, curso de mangá e programação especial no Museu do Café

O Mundo do Circo SP apresenta um calendário repleto de atrações até 30 de janeiro, no Parque da Juventude. Com intervenções artísticas, oficinas e a apresentação da Palhaça Rubra complementam a programação, localizada na zona norte de São Paulo.

No Edifício Oswald de Andrade, sede do Cult SP Pro, acontece exposição “Oswald PRO Carnaval”. Uma verdadeira imersão ao universo carnavalesco com a exposição das fantasias da campeã do Carnaval 2024, Mocidade Alegre.

Para quem pretende fugir da agitação, na Biblioteca de São Paulo, o desenhista Raoni Marques, artista da série animada “Irmão do Jorel”, é o responsável pelo curso “Mangá do Começo ao Fim”, que acontece nos dias 18 e 19. As inscrições são gratuitas e o curso aborda técnicas básicas de mangá, com a criação de histórias e personagens. Os participantes também poderão produzir suas próprias histórias no formato de HQ japonês.

Em Santos, no litoral paulista, o Museu do Café está com programação de férias cheia de atrações. Neste final de semana, além das atividades do espaço Café com Leite, o Museu promove oficina de circo. No sábado tem atividades de acrobacia e malabarismo e no domingo tem a criação de desenhos na espuma dos cafés, introduzindo as crianças ao latte art.

No interior acontecem diversas atividades na programação de férias do Museu Casa de Portinari, na cidade de Brodowski. Neste sábado (18), tem o“Inglês no Museu”, com atividades sensoriais e contação de histórias. A entrada é gratuita.