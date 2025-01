Flamengo e Vasco se enfrentam em Osasco pelas oitavas da Copinha

- PUBLICIDADE -



Nesta sexta-feira (17) a Associação Atlética Flamengo entra em campo pelas oitavas de final da 55ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. O rubro-negro enfrenta o Vasco (RJ) às 19h no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco. A campanha é a melhor do time de Guarulhos na história da competição, igualando 2014. Na fase anterior a equipe eliminou o Ibrachina (SP) por 3 a 0 nos pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo normal.

O técnico do Flamengo, Anderson Cruz, falou sobre a expectativa para a partida. “Sabemos que o Vasco é gigante e a gente respeita muito, mas acredito que o nosso time vem numa crescente grande e vamos continuar querendo fazer história e chegar o mais longe que pudermos. Vamos entrar para ganhar”.

A entrada para a partida é gratuita e o torcedor precisa garantir o ingresso por meio do aplicativo BIPFUT, disponível para Android e iOS, mediante cadastro de biometria facial. Depois de realizado o cadastro, o torcedor resgata seu ingresso dentro do aplicativo.