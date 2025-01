GCM prende homem por tráfico de drogas no Recreio São Jorge

- PUBLICIDADE -



Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam no início da madrugada desta quinta-feira (16) um homem por tráfico de entorpecentes no Recreio São Jorge. A equipe em patrulhamento preventivo pela região deparou com o acusado pela viela Projetada. Ele carregava uma sacola e tentou fugir ao avistar a viatura, porém foi alcançado e detido para averiguação.

No interior do recipiente o detido transportava embalagens contendo substâncias, com características de cocaína e maconha, preparadas para o comércio ilegal, além de 106 reais em dinheiro. Diante disso, as partes foram encaminhadas ao 7º Distrito Policial para conhecimento da autoridade de plantão, que requisitou perícia técnica nos materiais apreendidos.

O laudo pericial positivou para 431 embalagens contendo cocaína e outras 226 com maconha, totalizando 1,060 kg de substâncias ilícitas. Em seguida, a autoridade ratificou a prisão em flagrante e lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes, ficando o acusado detido e à disposição da Justiça.