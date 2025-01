Martello decide cancelar construção de prédio anexo a Câmara orçado em R$ 23 milhões

- PUBLICIDADE -



A Câmara Municipal de Guarulhos, sob a nova presidência do vereador Martello, anunciou nesta quinta-feira (16) o cancelamento definitivo da construção de um prédio anexo à sede do Legislativo, cuja obra havia sido licitada no dia 30 de dezembro de 2024. A decisão, tomada durante o processo de transição administrativa, reflete o compromisso com a análise criteriosa de projetos e com o uso responsável dos recursos públicos.

As intervenções, iniciadas na gestão anterior, previam a construção de três novos gabinetes, um auditório e um restaurante terceirizado. No entanto, a nova administração considerou que parte das obras não representa uma prioridade no momento. “Estamos revisando todos os aspectos técnicos e jurídicos do projeto para tomar decisões que estejam alinhadas às necessidades da cidade e da população”, afirmou Martello.

O contrato com a empresa responsável pelas obras foi revogado. “Nosso compromisso é com uma gestão responsável e ética. Cada real investido precisa fazer diferença na vida dos guarulhenses”, destacou o presidente da Câmara.

Segundo informações preliminares, as obras estavam orçadas em aproximadamente R$ 23,5 milhões, com previsão de R$ 10 milhões destinados ao ano corrente. A suspensão inclui a realização de uma análise técnica detalhada para decidir o futuro das intervenções, com foco na transparência e na eficiência dos gastos públicos. Além disso, há dúvidas sobre a pertinência de o Legislativo executar obras que, em alguns casos, estariam ligadas diretamente a órgãos da Prefeitura, como postos de atendimento da EDP, Fácil e da Sabesp.

A população pode acompanhar o andamento desse processo pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Guarulhos. A nova gestão reforça seu compromisso em priorizar demandas essenciais para a cidade e atuar com total transparência em suas ações.