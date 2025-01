Prefeitura leva alunos com deficiência visual para banho de piscina e visita guiada ao CEU Pimentas

Alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), promovido pela Prefeitura de Guarulhos, participaram nesta quarta-feira (15) de um tour guiado pelas instalações do CEU Pimentas que terminou com um banho de piscina. Acompanhada por funcionários da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI) e da Secretaria de Educação, a visita incluiu o espaço de convivência com brinquedos adaptados (balanços e carrossel para cadeirantes) e aparelhos de ginástica, a quadra poliesportiva e as duas piscinas.

A iniciativa da SAI faz parte do Rolezinho de Bengala, cujo objetivo é conhecer os locais de uso público, participar de atividades culturais e de lazer, além de proporcionar autonomia para que as pessoas com deficiência visual possam sair de casa conhecendo os diferentes espaços da cidade.

“Ficamos encantados com o sucesso do nosso primeiro Rolezinho de Bengala no CEU Pimentas. A atividade permitiu aos nossos alunos do Peis uma maravilhosa oportunidade de explorar os espaços do local e desfrutar de momentos de lazer na piscina, promovendo a interação e o conhecimento mútuo entre os participantes. É sempre gratificante ver a alegria e a inclusão em ação, e estamos ansiosos pelas próximas atividades”, destacou a subsecretária Mayara Maia.

Inclusão e socialização

Deficiente visual desde os três meses de idade, Dailaine Cardoso, de 25 anos, frequenta as aulas de orientação em mobilidade do Peis desde outubro passado e aprovou o passeio. “Hoje conheci a academia com equipamentos adaptados e achei interessante”, disse a moradora do Parque Mikail, que não sai muito sozinha. “Este tipo de atividade tira a gente de casa, encontramos pessoas e fazemos amizades”.

Morador de Bonsucesso, Américo Rodrigues Junior perdeu a visão há dois anos em razão de retinopatia diabética e de um descolamento de retina. Aos 56 anos, ele participa das aulas de Braille e de soroban (cálculos matemáticos) do projeto. “Sem eventos organizados como este acabamos não saindo porque não temos confiança para passear”, contou o aluno, que aprecia bastante atividades na água.

Já o professor Marco Oton, de 42 anos, cego há mais de duas décadas, participou ativamente do Rolezinho de Bengala. “Todas as ações como esta quebram o sedentarismo da pessoa com deficiência e abrem possibilidades de socialização”, afirmou o morador do Macedo e parceiro do Peis por oferecer aulas gratuitas a deficientes visuais sobre o uso de smartphones com software de voz.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2414-3685 ou na sede da SAI (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo).