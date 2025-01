Quatro UBS abrem em Guarulhos neste sábado pelo Programa Saúde Toda Hora

- PUBLICIDADE -



No próximo sábado (18) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Barros, Continental, Nova Bonsucesso e Soimco funcionarão das 8h às 16h pelo programa Saúde Toda Hora. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos busca ampliar o acesso aos serviços de atenção primária, oferecendo à população uma oportunidade extra para cuidar da saúde de forma mais acessível.

Entre os serviços disponíveis estão consultas médicas, atendimentos de enfermagem, atualização da carteira de vacinação, orientação sobre saúde bucal, além de testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis, hepatites B e C, diabetes e hipertensão (estes últimos mediante pedido médico), além de outras ações que reforçam a prevenção e o cuidado com a saúde.

Vale destacar que apenas consultas médicas e o exame Papanicolau, essencial para a prevenção do câncer do colo do útero, necessitam de agendamento prévio, o qual deve ser realizado diretamente na própria unidade de saúde ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Como parte das campanhas temáticas deste mês, as UBS também promoverão ações especiais. No âmbito do Janeiro Branco, que foca na saúde mental, e do Janeiro Roxo, dedicado à prevenção e ao tratamento da hanseníase, serão realizadas palestras sobre saúde mental, cultura de paz e prevenção de violências. Orientações específicas sobre hanseníase e a distribuição de materiais informativos também farão parte da programação.

Sobre o programa Saúde Toda Hora

O programa tem como objetivo atender às necessidades imediatas dos moradores, promovendo prevenção, acompanhamento e conscientização sobre temas essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Serviço

UBS Vila Barros: rua Carlos Korkischko, 425, Vila Barros

UBS Continental: rua Pessegueiro, 111, Parque Continental II

UBS Nova Bonsucesso: rua Tapiramuta, 237, Vila Nova Bonsucesso

UBS Soimco: rua Barão de Melgaço, 101, Cidade Soimco

Arte: Comunicação/PMG

16/01/2025

