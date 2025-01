Museu das Ilusões chega a Guarulhos com atrações interativas e inéditas

O Museu das Ilusões chega ao Internacional Shopping trazendo uma experiência única na América Latina. Com mais de 1.000 m² e um acervo interativo de mais de 90 atrações, o museu reúne o maior conjunto de ilusões óticas do mundo. A exposição, que acontece a partir do dia 16 de janeiro, promete surpreender os visitantes com experiências que desafiam a mente e brincam com a percepção.

As ilusões óticas expostas no museu demonstram como o cérebro pode interpretar o que é visto de maneiras inesperadas. Por meio de imagens que desafiam a lógica e percepção, o museu revela como a mente faz suposições baseadas em sentidos e informações prévias.

Ideal para todos os públicos – casais, amigos, famílias e até grupos escolares ou profissionais – o Museu das Ilusões combina lazer e aprendizado. A exposição atrai tanto curiosos quanto especialistas de áreas como matemática, física, neurociência, psicologia, arquitetura e desenho, que se encantam com suas peças intrigantes.

Destaque no Prêmio Mauricio de Sousa de 2023, considerado o “Oscar do Entretenimento Brasileiro”, o Museu das Ilusões foi premiado com Prata na categoria Inovação pela ADIBRA (Associação Brasileira de Parques e Atrações), em cerimônia realizada em Orlando, EUA. Os jurados incluíram o renomado muralista Eduardo Kobra e outros grandes nomes do setor.

De acordo com Paulo Zimmermann, diretor executivo do Museu, o objetivo é oferecer uma experiência cultural e científica de forma divertida e acessível. “É uma atividade para todas as idades, que permite a interação de várias gerações, dos avôs aos netinhos, permitindo que todos se divirtam com a programação”, afirma Zimmermann.

Além das experiências visuais, o museu oferece cenários instagramáveis, como painéis 3D que simulam situações impossíveis. “Essa é a atração perfeita para quem busca vivenciar novas experiências, aliando entretenimento, aprendizado e descontração. É uma programação completa para toda a família, garantindo diversão e conhecimento para todas as idades”, destaca Débora Viana, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Inspirado nos principais museus de ciência e ilusões do mundo, o Museu das Ilusões brasileiro, inaugurado em 2019, já percorreu mais de 20 cidades. Entre elas: Campinas, Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza e São Luís. Agora, chega a Guarulhos para continuar surpreendendo o público com sua abordagem lúdica e inovadora.

A curadoria do museu é assinada pelo físico e professor Julio Abdalla, também responsável pela maior exposição científica itinerante do Brasil, a ExperCiência. Já o projeto foi idealizado por Paulo Zimmermann, especialista em iniciativas criativas e de entretenimento em shoppings de todo o país.

Serviço:

Funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entradas até as 21h, e domingos e feriados das 12h às 20h, com entrada até as 19h. Obs: abre todas as segundas em janeiro

Valor do Ingresso: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada.

Valor promocional para grupos e famílias a partir de três pessoas: 3 pessoas – R$ 120, 4 pessoas – R$ 160, 5 pessoas – R$ 200, 6 pessoas – R$ 240.

Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla: www.sympla.com.br