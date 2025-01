Prefeitura de Guarulhos investe em ações de zeladoria por toda a cidade

As equipes que integram a Secretaria de Administrações Regionais de Guarulhos estão trabalhando a todo vapor em serviços de zeladoria. As ações ocorrem por toda a cidade com o objetivo de entregar um munícipio mais bonito e limpo à população.

De acordo com a pasta, até o dia 13 de janeiro foram realizadas 459 ações de varrição, limpeza de bocas de lobo, córregos, travessias de córregos e poços de visita, reforma de guias e sarjetas e pintura de guias, entre outras.

“Durante a caminhada até chegar à Prefeitura sempre deixei claro que teria um olhar para a zeladoria da cidade e assim vem ocorrendo com as ações descentralizadas que implementamos para deixar os bairros mais limpos e bonitos. Essa dedicação é meu compromisso e que se estenderá durante todo o meu mandato”, ressaltou o prefeito Lucas Sanches.

O secretário de Administrações Regionais, Giovanni Calderon, quem tem percorrido a cidade vistoriando o trabalho das equipes de zeladoria, destacou os serviços que já foram realizados. “Até o momento 36 pontos de descarte irregular foram limpos, cinco terrenos públicos tiveram o mato alto roçado e 229 manutenções em lâmpadas de LED foram feitas. São muitas as ações que já estão sendo executadas por nossas regionais”, afirmou.