Defesa Civil de Guarulhos participa de formação em Mogi das Cruzes

A Coordenadoria de Defesa Civil de Guarulhos participou nesta segunda-feira (20), em Mogi das Cruzes, de evento formativo promovido pelo Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde.

O objetivo da capacitação em desastres climáticos – Vigidesastres Alto Tietê 2025, foi promover integralidade entre as coordenadorias de Defesa Civil e secretarias de Saúde, visando aumentar a agilidade no compartilhamento das informações coletadas no CPO/SIDEC – Comunicado Preliminar de Ocorrência/ Sistema Integrado de Defesa Civil.

Estiveram presentes coordenadorias de Proteção e Defesa Civil municipais, órgãos de vigilância sanitária, guardas civis municipais, polícia ambiental e representantes do governo do Estado.