Metalúrgicos de Guarulhos promovem o Futebol Veteranos 40+

O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região abriu inscrições para o Festival de Verão 2025. A competição será de futebol de campo para sócios veteranos da categoria (a partir dos 40 anos).

Equipes devem confirmar participação até 31 de janeiro, na sede da entidade. Competição começa em 9 de fevereiro (domingo). Todos os jogos serão disputados no gramado sintético do Clube de Campo (Parque Primavera, Guarulhos).

O vice-presidente Ricardo Oliveira (Xabi) celebra a novidade. A iniciativa é do Departamento de Esportes, que ele coordena. Xabi afirma: “A prática do esporte amador é importante porque agrega companheiros e faz bem à saúde. Estamos otimistas que será um belo torneio. Participe!”

Inscrições – Na sede do Sindicato (rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos), de segunda a sexta, das 8h30 às 18 horas. Ligue 2463.5300 e fale no Departamento de Esportes. Ou envie mensagem no (11) 4965.9305. Se preferir, e-mail: [email protected]