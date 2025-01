Prefeitura realiza nova etapa de castração gratuita de cães e gatos

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta terça-feira (21) mais uma etapa da campanha permanente de castração gratuita de cães e gatos. Dezenas de tutores levaram seus bichinhos à sede da clínica escola AmahPet, no Jardim City, para a esterilização. Fêmeas foram atendidas no período da manhã e machos, à tarde.

Chico, um amistoso buldogue de olhos azuis claros, foi um dos animais castrados nesta etapa. Sua tutora, Tereza Basílio, explicou por que resolveu esterilizar o cachorro, que tem nove meses de idade. “Além de evitar a reprodução indesejada, também é melhor para a saúde deles”, disse a moradora do Jardim Santa Mena.

As cirurgias de cães e gatos previamente agendados continuam a acontecer no mesmo local no decorrer da semana, totalizando 320 atendimentos.

Novas vagas para castração gratuita serão oferecidas a partir das 9h desta sexta-feira (24) na página do Departamento e Proteção Animal (DPAN): https://dpan.guarulhos.sp.gov.br.

Para aumentar as chances de conseguir uma vaga é necessário realizar antecipadamente o cadastro para a obtenção de login e senha e, assim, já estar logado no momento da abertura das inscrições.

Adote – O abrigo do DPAN, no Bonsucesso, tem dezenas de cães e gatos aguardando por novas famílias. Todos os animais são castrados, vacinados e microchipados. Fotos e mais informações estão disponíveis em https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/.