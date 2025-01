Adamastor vai sediar mutirão de renegociação de dívidas na próxima segunda-feira

- PUBLICIDADE -



O endividamento continua a ser um dos principais desafios enfrentados por milhares de consumidores em todo o Brasil, gerando angústia, incertezas diversas e impactos diretos na qualidade de vida. Diante dessa realidade, o Procon Guarulhos promoverá na próxima segunda-feira (27), das 10h às 16h, um mutirão de renegociação de dívidas no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

Na oportunidade haverá também a palestra “A importância do planejamento financeiro para sua liberdade”, às 10h30, ministrada pela especialista em gestão financeira com mais de 20 anos de experiência Adriana Venâncio. Ela abordará estratégias essenciais para que o consumidor conquiste uma vida financeira mais equilibrada.

A iniciativa do órgão visa a promover um encontro direto entre consumidores e fornecedores com o objetivo de viabilizar acordos que permitam à população regularizar suas pendências financeiras e iniciar o novo ano com mais tranquilidade e menos pressão econômica. Além disso, a ideia é garantir a proteção dos direitos dos consumidores e possibilitar a educação financeira de forma a ajudá-los a enfrentar desafios e conquistar maior estabilidade monetária.

Empresas participantes

Empresas de importantes setores como o bancário (Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, BMG, PAM e Safra), de telefonia (Claro, Tim e Vivo), entre outras, estarão presentes e irão oferecer condições vantajosas para a regularização de débitos.

O evento, segundo o Procon, surge como uma oportunidade única para que as pessoas que estão com dificuldades de pagamento possam renegociar suas dívidas com condições diferenciadas e exclusivas, oferecendo um fôlego financeiro em um momento em que muitas famílias enfrentam dificuldades.

Como participar

Para participar o consumidor titular da dívida deve comparecer ao local com um documento oficial de identificação com foto como o RG ou a carteira de motorista e um comprovante de endereço. É necessário que o participante apresente também o comprovante do débito a ser renegociado juntamente com toda a documentação pertinente à pendência financeira.