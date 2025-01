CCR RioSP conclui conexão final do viaduto de interligação da via Dutra à Hélio Smidt

- PUBLICIDADE -



A obra do viaduto que ligará a rodovia Presidente Dutra à rodovia Hélio Smidt está na reta final. Iniciada em março de 2024 com a execução dos serviços preliminares e fundações, a interligação entre as rodovias será uma alternativa importante para quem precisa acessar ou sair do maior aeroporto da América do Sul.

Esta obra apresenta marcos significativos de construção. No total, foram executadas 194 estacas, acumulando 3.450 metros de extensão.

Além disso, a construção inclui a execução de 34 pilares, necessários para concluir os 20 apoios/encontros e foram lançadas 51 vigas pré-moldadas. Foram utilizados um total de 5.000 m³ de concreto usinado. Durante a execução desse viaduto a obra contou com uma equipe de 135 colaboradores.

Para a diretora-presidente da CCR RioSP, Carla Fornasaro, esta obra é um símbolo para a Via Dutra. “Este projeto é um exemplo de complexidade da engenharia moderna. Uma das fases mais críticas foi o lançamento das vigas de concreto, que exigiu uma operação minuciosa e coordenada para que tudo acontecesse dentro do esperado. E deu certo! Com a execução de ontem, avançamos para a etapa final de construção. Quando finalizada, irá contribuir de forma significativa com a mobilidade do fluxo de veículos”, finaliza a executiva.