Centro de Operações e Inteligência de Guarulhos deverá ser totalmente entregue em julho

A segunda e última fase das obras do Centro de Operações e Inteligência (COI) de Guarulhos deverá ser entregue até o mês de julho, em um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões da Prefeitura e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Atualmente o prédio na praça Getúlio Vargas (Centro) tem cerca de 40% de sua reforma pronta, mas já possui equipamentos que monitoram toda a cidade por meio de 5 mil câmeras – outras 200 serão instaladas ainda neste ano em pontos estratégicos de Guarulhos, iniciativa fundamental para manter o município no topo do ranking das cidades mais seguras do Brasil acima de 1 milhão de habitantes, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

As obras no COI englobam um sistema de georreferenciamento, uma sala de crises para lidar com situações críticas e inesperadas, sala de imprensa e até uma plataforma para drones, veículos aéreos não tripulados pilotados por controle remoto. Além disso, criou-se o Observatório Municipal de Segurança Pública, uma ferramenta de gestão que analisa e difunde informações com o objetivo de identificar problemas e demandas, auxiliando na tomada de decisões das forças de segurança pública e viária.

Reunidos no COI estão agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), de Transportes e Mobilidade Urbana, das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, do Samu, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar. Eles controlam as ocorrências criminais e operam em prol da prevenção de acidentes naturais em zonas de risco e de ocupações irregulares. Em caso de flagrantes ou chamamentos, despacham rapidamente viaturas e acompanham todo o processo por câmeras.

“Trata-se de um equipamento fundamental para o direcionamento de todos os esforços das forças de segurança pública em prol de uma cidade melhor, mas o investimento não para por aqui no COI”, comentou o prefeito Lucas Sanches. Ele se refere a um aporte maior, de cerca de R$ 50 milhões, do BNDES com contrapartida da Prefeitura para uma série de obras, como a construção de uma moderna Inspetoria de Patrulhamento da Área Centro, a ser instalada ainda neste ano na praça Prefeito Paschoal Thomeu, além da reforma das demais inspetorias, incluindo Canil, Romu, dentre outras.

Reunião dos Consegs

Representantes de sete dos nove Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) de Guarulhos (Cumbica, Pimentas, Bom Clima, Taboão, Vila Galvão, Cidade Satélite e Centro) se reuniram na manhã desta terça-feira (21) na sede do COI para discutir segurança pública com o titular da pasta, Gilson Hélio Jesus dos Santos. Durante o encontro foi divulgado o cronograma de obras do COI.

“Nosso objetivo na reunião foi estreitar laços com a comunidade guarulhense e apresentar nossas políticas públicas, sempre com o foco de deixar a cidade mais segura”, afirmou o secretário. Os Consegs têm o objetivo de promover a integração entre as demandas da população de todas as regiões de Guarulhos com as políticas de segurança da Prefeitura, do Estado e do governo federal.