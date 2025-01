Palmeiras é favorito contra o Santos, mesmo fora de casa, apontam sites de apostas

- PUBLICIDADE -



Na noite desta quarta-feira (22), Santos e Palmeiras entram em campo para a partida que vem sendo considerada a revanche da última final do Paulistão, vencida pelo time da capital. O confronto, válido pela 3ª rodada do maior estadual do país, será realizado na Vila Belmiro, mas tem o Verdão como principal favorito para a vitória, segundo apontam as casas de apostas.

Atual tricampeão do torneio, o Palmeiras é tido como o time a ser batido nesta edição do Campeonato Paulista. Com uma vitória e um empate nas primeiras duas rodadas da competição, o elenco comandado pelo técnico Abel Ferreira tem passado por alguns testes neste primeiro momento, mas mantém a base vitoriosa das últimas temporadas. Dessa forma, chega muito mais completo para o duelo na Baixada Santista.

Em contrapartida, o Santos vive uma verdadeira reformulação. Depois de disputar a Série B do Brasileirão no último ano, o Alvinegro da Vila Belmiro está de treinador e alguns jogadores novos. Com quatro pontos conquistados em duas partidas, a equipe do treinador Pedro Caixinha esboça um início promissor, mas que ainda necessita de muitos ajustes. Por isso, deve suar bastante para conseguir um bom resultado nesta noite.

De acordo com as principais casas de apostas do país, o Palmeiras é o favorito para vencer o duelo contra o Santos. Com um time experiente e bem organizado, a tendência é ganhar o jogo, mesmo fora de casa.

Confira as odds para Santos x Palmeiras, pelo Paulistão 2025

Galera.bet : Santos 3.70 | Empate 3.20 | Palmeiras 2.10

Esportes da Sorte : Santos 3.69 | Empate 3.14 | Palmeiras 2.04

Onabet : Santos 3.93 | Empate 3.27 | Palmeiras 2.06

EstrelaBet : Santos 3.75 | Empate 3.20 | Palmeiras 2.05

Reals Bet : Santos 3.96 | Empate 3.30 | Palmeiras 2.08

BETesporte : Santos 3.80 | Empate 3.25 | Palmeiras 2.10

Odds&Scout : Santos 3.70 | Empate 3.20 | Palmeiras 2.10

7k : Santos 3.81 | Empate 3.29 | Palmeiras 2.06

Casa de Apostas : Santos 3.70 | Empate 3.16 | Palmeiras 2.07

Luck.bet : Santos 3.96 | Empate 3.30 | Palmeiras 2.08

Santos e Palmeiras entram em campo na noite desta quarta-feira (22), às 21h35 (horário de Brasília). O duelo acontece na Vila Belmiro, na Baixada Santista, e terá transmissão da Record, na TV aberta, da CazéTV, no YouTube, e das plataformas de streaming UOL Play e Zapping.