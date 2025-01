Prefeitura de Guarulhos proíbe serviço da Uber de ônibus fretado

- PUBLICIDADE -



O serviço inédito no Brasil de ônibus fretado estreado pela Uber na quarta-feira (8), chamado de Uber Shuttle, está na mira da Prefeitura de Guarulhos. A rota de estreia anunciada pela empresa é entre Guarulhos e áreas com grande concentração de empresas em São Paulo. O serviço, ida e volta, custará R$ 30.

Mas a Prefeitura diz que não foi informada pela plataforma Uber sobre a exploração do serviço, que não é regulamentado no município e que a empresa será notificada. Para a administração municipal, a modalidade anunciada se assemelha a transporte clandestino de passageiros e que os veículos poderão ser autuados e apreendidos em fiscalizações.

Em nota enviada ao HOJE no final dessa sexta-feira (10), a Prefeitura informa: “A autorização para que as empresas realizem o deslocamento intermunicipal é de responsabilidade da EMTU, no entanto, dentro dos limites do município, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), por meio de seus agentes, tem autoridade para realizar a fiscalização, bem como autuar e apreender o veículo, pois a modalidade oferecida se assemelha à do transporte clandestino de passageiros”.

Já a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) informou que o novo serviço da Uber “não se enquadra na modalidade de fretamento e que serviços irregulares estão sujeitos à fiscalização e apreensão de veículos”.

O HOJE tentou contato com a Uber no Brasil, mas não obteve êxito.

Entre Guarulhos e São Paulo empresa anuncia cinco trajetos

No Uber Shuttle, os passageiros têm a possibilidade de reservar um assento pelo aplicativo da Uber. Inicialmente serão oferecidos apenas pacotes mensais com pelo menos dois deslocamentos dentro de um período de 30 dias.

As reservas podem ser feitas com até sete dias de antecedência ou até 25 minutos antes da partida, e o pagamento sempre é realizado no aplicativo.

A operação inicial entre Guarulhos e São Paulo disponível no app da Uber será oferecida por uma associação de usuários de ônibus fretados, em parceria com a Viação MIMO, operadora de transporte que atua no setor há mais de 40 anos no país.

Segundo a Uber, o trajeto de ida e volta custa por volta de R$ 30. Numa simulação entre Guarulhos (av. Armando Bei, 405) e a região do Itaim Bibi (AV. Nova Independência, 1010), a reserva do assento custa R$ 34. Esse trajeto através de um carro UberX custaria cerca de R$ 85.

O início da operação prevê cinco trajetos, em que ônibus saem de manhã de Guarulhos sentido São Paulo, e no sentido oposto no período da tarde.

São eles: Trajeto 1 – Bonsucesso > Itaim Bibi > Jurubatuba; Trajeto 2 – Jardim Adriana > Itaim Bibi > Jurubatuba; Trajeto 3 – Vila Rio de Janeiro > Itaim Bibi > Jurubatuba; Trajeto 4 – Taboão > Itaim Bibi > Jurubatuba; e Trajeto 4 – Taboão > Itaim Bibi > Jurubatuba.

A modalidade antes era oferecida pela Uber apenas para empresas. No mundo, a estreia da modalidade aconteceu no Cairo (Egito), em 2019. Há ainda a opção e Shuttle na Índia, México e EUA – onde é possível, por exemplo, reservar um assento no trajeto entre o aeroporto de La Guardia (Nova York) e o centro de Manhattan (e vice-versa).