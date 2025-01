Prefeitura inicia obras de novo acesso ao Jardim Cumbica

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos deu início às obras no Trevo do Jardim Cumbica, uma importante intervenção que visa a melhorar o acesso ao bairro e aprimorar a infraestrutura viária da região. O projeto, sonho dos moradores há 30 anos, contempla a construção de um muro de contenção, pavimentação de vias e a criação de uma rua que proporcionará mais fluidez ao tráfego e maior segurança para motoristas e pedestres.

A principal novidade da obra é a instalação de um muro de contenção, que facilitará o acesso ao bairro pelo trevo, permitindo que os moradores do Jardim Cumbica se conectem de forma mais eficiente com a rede viária local. A nova rua, que será pavimentada, será de mão única: os motoristas que vêm do trevo não poderão acessar o bairro, mas os moradores que vêm do Jardim Cumbica terão a possibilidade de acessar o trevo de forma direta, garantindo um fluxo mais organizado e sem congestionamentos.

“Vamos colocar a mão na massa, resgatar o orgulho de morar em Guarulhos ao entregar o melhor para o guarulhense, sem transtornos”, comentou o prefeito Lucas Sanches.

A obra tem custo total de R$ 877 mil, com recursos do município, e segue um cronograma de execução que visa a minimizar os impactos no dia a dia dos moradores e motoristas. O projeto foi planejado para garantir a melhoria da infraestrutura e a otimização do tráfego na região, com foco na segurança e no bem-estar da comunidade.

A intervenção no Jardim Cumbica tem duração prevista de três meses. Quando ficar pronta, em abril de 2025, a região contará com um sistema viário mais eficiente, proporcionando mais comodidade aos cidadãos de Guarulhos e aos usuários que transitam pela área.