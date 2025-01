Universidade Guarulhos realiza cursos de férias gratuitos na área da Saúde

- PUBLICIDADE -



A Universidade Guarulhos (UNG) promove, até 30 de janeiro, cursos de férias gratuitos na área da Saúde, com capacitação prática e teórica aos participantes. São aulas rápidas, de duas a quatro horas de duração, com direito a certificação.

Entre os temas abordados estão Primeiros Socorros em Parada Cardiorrespiratória, Formas Práticas e Terapêuticas de Lidar com Ansiedade e Estresse, Impacto dos Micro-organismos na Saúde Bucal, Intercorrências em Estética: Prevenção e Manejo Seguro, Neurodesenvolvimento Infantil, Desvendando os Segredos da Pele e Anexos, entre outros assuntos.

Os workshops fazem parte do Projeto Capacita, que oferece no mês de janeiro qualificações profissionais a toda população. Além das aulas na área da Saúde, há também capacitações em Direito, Gestão de Negócios, Engenharias e outras áreas do conhecimento. “Os cursos do Capacita são uma excelente oportunidade de conhecer mais sobre cada carreira, seu campo de atuação e ainda desenvolver-se profissionalmente para estar atualizado às tendências do mercado”, informa o diretor de Área da UNG, Marcelo Rosa.

Uma das aulas de Saúde que abriu a semana foi a de Primeiros Socorros em Parada Cardiorrespiratória, atraindo alunos de Biologia, Educação Física, Biomedicina e Enfermagem de diversas instituições e interessados no assunto. Depois da ministração teórica, os participantes tiveram a chance de aplicar o aprendizado na prática em bonecos de treinamento.

Para quem tiver interesse em conhecer os cursos disponíveis e fazer a inscrição, é possível ter mais informações por meio do link sereduc.com /MyCBnR e comparecer no dia do curso na UNG Centro, localizada na Praça Tereza Cristina, 88. Para participar, é necessário trazer um quilo de alimento não perecível.