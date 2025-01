 EMTU implanta nova linha Guarulhos-São Paulo integrada ao sistema metroferroviário

- PUBLICIDADE -



A partir da próxima segunda-feira (27), começa a operar um novo serviço metropolitano gerenciado pela EMTU e operado pelo Consórcio Internorte, interligando os municípios de Guarulhos e São Paulo. A linha 849 Guarulhos (Parque das Nações) — São Paulo (Estação CPTM São Miguel Paulista) via Guarulhos (Parque Jurema e Vila Alzira) irá percorrer o corredor formado pela Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, Avenida Jurema, Estrada Pimentas São Miguel, Estrada Velha Guarulhos São Miguel, Avenida Eduardo Sabino de Oliveira e Avenida Doutor José Artur Nova.

O itinerário atenderá a demanda dos moradores dos Residenciais Santa Genoveva I, II e III, com integração tarifária ao sistema metroferroviário na Estação São Miguel Paulista da linha 12-Safira da CPTM. O novo atendimento proporcionará a cerca de 26 mil passageiros / mêsuma ligação rápida e segura, aumentando as opções de conexão com a capital para os residentes naquela região.

A linha 849 também irá beneficiar outros conjuntos habitacionais nas proximidades, como os Condomínios Guarani e Aimoré, além de empresas do ramo de logística e transporte que se fixaram na área pela proximidade com a rodovia Ayrton Senna. Outros passageiros em potencial são os usuários em trânsito pela Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e pelo bairro Parque Jurema, em Guarulhos, que têm como destino a Estação de São Miguel Paulista da CPTM.

O novo serviço contará com o benefício da integração metropolitana (TOP nos Trilhos), que oferece uma redução de R$ 1,50 na tarifa para a integração de ônibus com trilhos (Metrô e CPTM) e vice-versa em um período pré-determinado.

A linha 849 vai operar nos dias úteis e aos sábados das 04h30 (primeira partida do Parque das Nações) às 22h20 (última partida da Estação CPTM São Miguel Paulista). Aos domingos e feriados, a operação vai das 04h30 (primeira partida do Parque das Nações) às 22h35 (última partida da Estação CPTM São Miguel Paulista). A tarifa autorizada é de R$ 6,05.