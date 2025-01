Guarulhos amplia atendimentos em saúde com novas contratações de médicos

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos iniciou a contratação de médicos para fortalecer o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em serviços especializados, beneficiando as quatro regiões de saúde do município. Até esta quarta-feira (22), 52 profissionais já estavam em atividade, com novos ingressos previstos de forma gradual. As especialidades contempladas incluem clínica médica, pediatria, ginecologia e medicina da família.

A distribuição dos profissionais segue as necessidades de cada região. A Região I (Centro) e a Região II (Cantareira) receberam 16 médicos cada. Já a Região III (São João/Bonsucesso) foi contemplada com 12 novos profissionais, enquanto que a Região IV (Pimentas/Cumbica) incorporou oito médicos ao quadro. Além das UBS, o reforço alcança o Centro de Referência à Saúde do Idoso (Ceresi), na Região Pimentas/Bonsucesso, e o serviço de atenção domiciliar (Emad), nas regiões Centro e São João/Bonsucesso.

A iniciativa também marcou o retorno de profissionais cujos contratos haviam sido encerrados em dezembro, além do aumento da carga horária de médicos já atuantes, garantindo mais disponibilidade de atendimento e fortalecendo o vínculo entre a população e a rede pública de saúde.

“Fizemos uma grande força-tarefa na operação Fila Zero para buscar contato com aquelas pessoas que estavam há seis ou até oito anos na fila e não conseguiam passar por um médico. Agora, nas UBS, convencemos os médicos que haviam saído e iniciamos essa retomada. Ainda nesta semana diversas UBS retomarão o atendimento à população”, comentou o prefeito Lucas Sanches.

“Eu gosto de trabalhar aqui, estou acostumada. O que me motivou foi continuar a entregar o melhor atendimento à população. A nova Prefeitura está empenhada em fazer uma gestão eficiente e resolver esse caos. Os pacientes ficaram felizes pela volta. Graças a Deus as coisas estão voltando ao normal e eles vão poder ter as consultas, porque ficaram esse tempo todo sem atendimento. Eles estão bem entusiasmados”, contou a médica clínica Ana Paula Mainardes, da UBS Vila Rio de Janeiro.

“Aqui eles te atendem com amor, viu? Porque sem amor não dá. Graças a Deus eu não tenho do que reclamar. Já esteve pior, mas agora está melhorando e, se Deus quiser, vai melhorar ainda mais daqui pra frente”, comemorou a paciente Maria de Lourdes Vieira da Cruz Santos.

Essas medidas integram um conjunto de ações estratégicas da atual gestão municipal para ampliar o acesso aos serviços de saúde e melhorar a qualidade do atendimento. Outras iniciativas recentes incluem a reabertura de unidades de pronto atendimento, a recuperação de ambulâncias que estavam fora de operação por falta de manutenção e o mutirão de atendimento realizado no último sábado (18) no Hospital Municipal de Urgências (HMU) com foco em urologia, cirurgia vascular e cirurgia geral.