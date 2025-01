Hexag Medicina: Guarulhos tem mais chances de aprovação em medicina nas universidades públicas

- PUBLICIDADE -



A chegada do Hexag Medicina a Guarulhos marca o início de um novo patamar educacional para a cidade, agora os jovens podem trilhar o caminho rumo à Medicina com um cursinho de peso. O Hexag aprova cerca de 70% a 80% de alunos todos os anos, pois conta com a consagrada metodologia de ensino integral com estudo orientado: no Hexag “aula dada é aula estudada no mesmo dia com acompanhamento pedagógico”.

Desde sua fundação, o Hexag Medicina se dedica a transformar em realidade o sonho da aprovação de milhares de estudantes. Com quase três décadas no mercado, a experiência na preparação para os vestibulares mais exigentes do Brasil tornou-se sinônimo para excelência, inovação e resultados comprovados. Transformando alunos comuns em estudantes de alto desempenho.

O Hexag Medicina cria um ambiente de aprendizagem focado no aluno, onde cada detalhe é pensado para garantir não apenas o conteúdo necessário, mas também o apoio emocional e motivacional. Os três pilares que sustem a metodologia são: Método e rigor, Acompanhamento pedagógico e Humanização. Com essa fórmula poderosa, o curso constrói a aprovação dos alunos em Medicina pública no Brasil e no Mundo.

Com unidades espalhadas por cidades como São Paulo, Santo André, Campinas, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto, o Hexag agora expande sua presença para Guarulhos, Baixada Santista e Brasília, trazendo uma metodologia que alia tradição e modernidade.

HUMANIZAÇÃO: Alunos não são números

O Hexag Medicina entende que o período que antecede as datas dos exames vem carregado de pressão, estresse e ansiedade, por isso oferece acompanhamento pedagógico e psicológico individualizado, a fim de que os desafios que o aluno tem de enfrentar não sejam um obstáculo. Por isso, promove um ambiente seguro, preparado para receber os alunos que precisam se sentir acolhidos durante essa jornada.

Com uma metodologia exclusiva em tempo integral – que conta com o melhor material didático – o processo de ensino-aprendizagem prepara o aluno não só para passar no vestibular de Medicina, mas para cursar Medicina, que demandará horas de dedicação, organização e compromisso.

Esse método é baseado em uma sólida estrutura de conteúdos, aliada a estratégias práticas que visam potencializar a construção do estudante de alto desempenho. A instituição investe em monitorias diárias, aulas presenciais dinâmicas, além de atividades extracurriculares que complementam a preparação acadêmica, como laboratório prático, aulas de neurociência e até Yoga e meditação. A revisão é contínua e são aplicados mais de 50 simulados e ressonâncias durante o ano, que não apenas medem o progresso dos estudantes, mas também os preparam psicologicamente para o ambiente de prova.

Guarulhos na rota da aprovação em Medicina Pública

O Hexag Medicina não é apenas uma preparação para um exame; é uma comunidade que celebra cada conquista. Em toda sua trajetória, foi responsável pela formação de médicos que hoje atuam com excelência em diversas especialidades. Ex-alunos que passaram pela metodologia hoje são profissionais de destaque nas mais diversas Áreas Médicas, da pediatria a neurocirurgia.

Um exemplo inspirador é da aluna Gabriela Souza, aprovada em primeiro lugar no vestibular de Medicina da USP. Gabriela sempre destaca o apoio emocional e pedagógico que recebeu: “O Hexag fez com que eu me sentisse parte de uma família, me ajudando a superar cada dificuldade e me dando força para seguir em frente. Hoje, posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida.”

Outro caso notável é o do ex-aluno Fernando Oliveira, que após ser aprovado na Unicamp, se tornou referência em cirurgias pediátricas e hoje volta ao Hexag Medicina como palestrante e mentor dos novos alunos.

Histórias como as de Gabriela e Fernando mostram que o curso é muito mais do que uma preparação para um exame; é uma alavanca para transformar vidas.

Inscreva-se em nosso concurso de bolsa e concorra até 100% de desconto: www.cursinhoparamedicina.com.br

Hexag Medicina – Un. Guarulhos

Av. Monteiro Lobato, 485 – Jd. Madeirense (Em frente ao Corpo de Bombeiros)

Tel. (11) 97142-7321