Investimento imobiliário: terrenos registram valorização de quase 50% em Guarulhos

Localizada estrategicamente próxima à capital paulista, Guarulhos tem se consolidado como um dos mercados imobiliários mais promissores do Estado. Com a valorização de terrenos na região atingindo índices de quase 50%, o SetParque Work Fire, projeto da Setpar Empreendimentos, destaca-se como um marco na urbanização planejada, oferecendo oportunidades únicas para investidores e moradores.

O SetParque Work Fire é mais do que um empreendimento imobiliário; trata-se de um bairro planejado que reflete a expansão e o desenvolvimento de Guarulhos. A cidade, com base territorial de 318.675 km² e uma população de 1,29 milhão de pessoas, registrou um crescimento populacional de 6% nos últimos 12 anos, segundo o censo demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse aumento demográfico reflete diretamente no aquecimento do mercado imobiliário local e reforça o papel da cidade como um importante polo de desenvolvimento. A primeira fase do projeto, lançada em julho de 2023, foi um sucesso absoluto, com 100% dos terrenos vendidos em tempo recorde, que agora se prepara para breve lançamento do Work Fire II.

Segundo Ricardo Teixeira, diretor da Setpar Empreendimentos, o projeto tem atraído a atenção de famílias e de investidores interessados em alto retorno financeiro. “A valorização acelerada da região transforma o SetParque Work Fire em uma oportunidade estratégica para quem deseja investir com segurança. Além disso, oferecemos condições especiais de parcelamento diretamente com a Setpar, permitindo que mais brasileiros realizem o sonho da casa própria e se posicionem em um mercado imobiliário em constante crescimento”, destaca.

Além de sua localização estratégica e com um crescimento atrativo, Guarulhos vive um momento de intenso desenvolvimento de infraestrutura e ampliação de serviços, fatores que impactam diretamente o bem-estar da população e impulsionam a valorização dos empreendimentos imobiliários na região.

De acordo com Ricardo Teixeira, investir em terrenos no município é uma decisão financeiramente vantajosa, com excelente potencial de retorno. “Ao adquirir um terreno em Guarulhos, o comprador não só aproveita uma oportunidade acessível e estratégica, como também se posiciona de forma privilegiada em um mercado imobiliário em plena expansão. Estamos extremamente otimistas com o lançamento do Work Fire II, especialmente após o sucesso do primeiro, que teve 100% dos terrenos vendidos rapidamente” destaca, Ricardo.

O plantão de cadastro do SetParque Workfire II está localizado no Mixter Nagumo Atacadista do Bonsucesso que fica na Estrada Acácio Antônio Batista, nº 763 em Guarulhos e funciona todos os dias, das 08h às 20h.