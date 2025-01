No Ciesp Guarulhos, CCR RioSP detalha sobre ‘free flow’ e conclusão de obras na via Dutra 

- PUBLICIDADE -



O Ciesp Guarulhos promoveu, na tarde de terça-feira (21), um encontro entre os industriais da região e representantes da CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia Presidente Dutra. Na reunião foram detalhadas as informações sobre a modernização do trecho entre a Marginal Tietê e o pedágio de Arujá. Os empresários puderam esclarecer dúvidas sobre o prazo de conclusão das intervenções e entender como funcionará o pedágio eletrônico “free flow” na pista expressa da rodovia.

Para o diretor titular do Ciesp Guarulhos, Maurício Colin, o evento foi importante para que os industriais se programem para a proximidade da conclusão das obras e saibam exatamente quais serão as mudanças no tráfego da região. “Só assim poderemos avaliar o pós-obra e analisar com propriedade se as alterações foram positivas ou se teremos algo a mais para pleitear junto à concessionária ou órgãos competentes”, afirmou.

O Ciesp Guarulhos é a única entidade da sociedade civil da cidade na Comissão Tripartite que acompanha as modernizações da CCR RioSP na via Dutra. Estiveram presentes industriais e representantes de diversas empresas que têm sido impactados pelas obras necessárias para a realização das melhorias em Guarulhos.

Segundo o analista de Relações Institucionais da CCR RioSP, Otávio Melo, as obras do trecho serão finalizadas até o fim de abril. “O objetivo é dar mais fluidez ao tráfego da região. Nosso compromisso é envolver um ecossistema robusto no compartilhamento das informações sobre o andamento dos trabalhos e as inovações que a rodovia terá em breve”, explicou.

“Nós contamos com o Ciesp para ajudar a informar os industriais e os moradores de Guarulhos. Estamos falando de cerca de 350 mil veículos por dia, um dos maiores volumes de tráfego da América Latina. Quanto mais as pessoas souberem e entenderem nossos planos para a região, melhor para todos”, completou.

Otávio esteve acompanhado pelo gerente das obras na Região Metropolitana de SP, Rodrigo Ferreira, pelo especialista em comunicação Diogo Rocha, e pelo consultor de implantação Rodrigo Lumasini, que falou especificamente sobre o sistema “free flow”.

Gerenciamento de tráfego

O pedágio eletrônico “free flow” permite aos motoristas escolherem viajar pela pista expressa ou pela marginal, dependendo das condições de trânsito. O sistema visa otimizar o fluxo de veículos, oferecendo uma alternativa mais rápida e eficiente, ao mesmo tempo em que reduz congestionamentos e melhora a mobilidade.

O motorista que utiliza a pista expressa da via Dutra da capital até a praça de pedágio em Arujá (e vice-versa) não pagará tarifa ao cruzar os pórticos do free flow, sendo cobrado apenas no pedágio físico em Arujá. Quem utilizar as marginais da Dutra não será cobrado. A tarifa será aplicada somente quando optar pelas pistas expressas. Serão 21 pórticos entre os km 205 (Arujá) e 231 (chegada à Marginal Tietê).

Os pórticos de cobrança estão sendo instalados nas novas entradas e saídas das pistas marginais para as pistas expressas (agulhas). Conforme o contrato de concessão, a previsão de início do sistema é no primeiro semestre deste ano. O formato da cobrança ainda está em definição pela agência reguladora.