Sessão inclusiva de cinema reúne cerca de 180 pessoas com deficiência e seus acompanhantes

Numa atmosfera de alegria regada à pipoca e a refrigerante, um público de 178 pessoas com deficiência e seus acompanhantes participaram da sessão gratuita inclusiva de cinema nesta terça-feira (21), que exibiu o filme MMA – Meu Melhor Amigo, em uma das salas do Circuito Cinemas do Shopping Bonsucesso, no Jardim Albertina.

A ação da Prefeitura de Guarulhos em parceria com o cinema contou com o espaço de exibição adaptado com volume do som mais baixo, mais luminosidade e portas abertas para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Já os deficientes visuais usaram um aplicativo com audiodescrição para acompanhar a película.

“Agradecemos a parceria com o Circuito Cinemas por proporcionar que pessoas com todos os tipos de deficiência tivessem um momento de lazer, diversão e cultura. É o compromisso da administração municipal com a inclusão de pessoas desse segmento”, afirmou a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, Mayara Maia, que acompanhou a turma.

Já o gerente do Circuito Cinemas do Shopping Bonsucesso, Caique Santos Pereira, ressaltou a satisfação em colaborar com a atividade. “A gente fica muito feliz em possibilitar lazer e diversão para esse público. É um evento importante porque nem todos têm a chance de ir ao cinema”, disse Caique.

Inclusão e diversão

O artista plástico Ricardo Almeida dos Santos, de 37 anos, cadeirante desde os 20 anos de idade, procura sempre se atualizar com as películas em cartaz, comentou sobre a sessão. “Agradeço muito pela oportunidade. É meio mágico ver a beleza das pessoas com deficiência ocupando espaços e fazendo parte da vida da nossa cidade”.

Por sua vez, Viviane Aparecida Teixeira levou a filha Júlia, de 11 anos, que foi diagnosticada com TEA e cursa o 7º ano o ensino fundamental. A adolescente sonha em atuar como policial, delegada ou advogada no futuro. “Gosto de filmes porque contam histórias. E este aqui é com o Marcos Mion da TV,” revelou a garota entusiasmada enquanto aguardava o início da sessão.