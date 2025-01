GCM prende homem por furto de celular e apreende adolescente com drogas

Agentes da Inspetoria Parques da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na tarde desta quinta-feira (23) um homem por furto de aparelho celular na avenida Transguarulhense, no Jardim Terezópolis. A vítima, uma mulher, caminhava na via e falava ao telefone quando foi surpreendida pelo acusado com uma bicicleta, arrancando o celular de suas mãos e fugindo.

A equipe em patrulhamento preventivo pela região foi informada sobre os fatos por testemunhas, iniciando uma varredura com as características do autor e logrando êxito em localizá-lo com o aparelho. As partes foram encaminhadas ao 2º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão lavrou boletim de ocorrência por furto e o autor ficou detido.

Adolescente com drogas

Em outra ação, realizada pelo Canil da GCM na madrugada desta sexta-feira (24), um adolescente de 15 anos foi apreendido com 46 embalagens contendo cocaína e maconha na rua Dona Margarida Galvão, na Vila Leonor. As substâncias, além de 69 reais em dinheiro, estavam em uma sacola, características do comércio ilícito.

Outra equipe entrou em contato com a mãe do adolescente e todas as partes foram encaminhadas ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão lavrou um termo circunstanciado, determinando ao adolescente infrator e aos seus responsáveis que compareçam à Vara da Infância e da Juventude, cujo juizado é competente para demandas envolvendo adolescentes em conflito com a lei.