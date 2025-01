IPTU congelado: saiba como pagar na data prorrogada pela internet

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos prorrogou na última terça-feira (21) o pagamento da primeira parcela e da parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 7 de fevereiro. Contudo, o munícipe que optar por quitá-lo depois do vencimento original que consta no carnê apenas poderá fazê-lo pela internet ou em uma das unidades da Rede Fácil.

Para isso, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda (https://fazenda.guarulhos.sp.gov.br/ords/guarulho/f?p=628:9), clicar em “2ª Via de Tributos” e inserir o número de inscrição imobiliária. O boleto que o cidadão obtiver já estará com a data de vencimento atualizada para 7 de fevereiro.

Também é possível retirar a 2ª via com o novo vencimento em uma das unidades da Rede Fácil por meio de agendamento disponível em https://facilagendamento.guarulhos.sp.gov.br/. Consulte os endereços da Rede Fácil em https://www.guarulhos.sp.gov.br/pagina/endere%C3%A7os-da-rede-f%C3%A1cil-atendimento-ao-cidad%C3%A3o.