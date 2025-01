 Janeiro Branco: Terminal Taboão da EMTU em Guarulhos recebe ação de conscientização sobre saúde mental

- PUBLICIDADE -



O Terminal Taboão, em Guarulhos, receberá nesta segunda-feira (27) um evento especial ligado ao Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental para melhoria da qualidade de vida, numa parceria entre a EMTU/SP e a Escola Grau Técnico de Guarulhos.

Profissionais de enfermagem da Escola Grau vão disponibilizar serviços de aferição de pressão arterial e medição de glicemia, além de entregar folhetos educativos aos passageiros. Também fornecerão orientações sobre como identificar sinais para buscar ajuda, tanto para a saúde física quanto mental, com ênfase na importância de cuidar da saúde emocional.



O Janeiro Branco é uma campanha que surgiu em 2014 no Brasil com a proposta de conscientizar sobre a importância da saúde mental. O mês de janeiro foi escolhido estrategicamente, pois é um período em que as pessoas costumam refletir sobre novos objetivos e metas para o ano, criando uma oportunidade para abordar a saúde mental com atenção e cuidado.



Escola Grau Técnico – Presente em todas as regiões do Brasil, o Grau Técnico é a maior rede privada de Ensino Técnico no Brasil, com mais de 30 cursos e 100 mil alunos matriculados.





Evento – Janeiro Branco





Data e horário: 27 de janeiro, das 10h às 14h

Local e endereço:Terminal Metropolitano Taboão (Av. Monteiro Lobato, 59 – Taboão, Guarulhos)