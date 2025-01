Museu da Imagem e do Som (MIS) traz 1ª edição da Maratona Infantil neste domingo

- PUBLICIDADE -



A Maratona Infantil do MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, convida toda a família para uma grande aventura interplanetária no domingo (26). A programação traz oficinas, espetáculos e diversas brincadeiras que se debruçam sobre o tema do espaço sideral. Com entrada gratuita, o evento acontece por todos os espaços do MIS, das 10h às 17h.

A Maratona Infantil é um programa mensal do Museu da Imagem e do Som que ocupa diversos espaços do museu com programação cultural gratuita para crianças e suas famílias. Em cada edição, um tema é proposto para conduzir a curadoria das atividades, sempre em sintonia com os temas do museu e com a experiência de tornar o espaço museal acessível para todas as idades. Entre as atrações, destacam-se contações de histórias, oficinas práticas de diversas técnicas e linguagens, peças de teatro, espetáculos musicais, sessões de cinema, entre outras.

Programação da Maratona Infantil: Uma Aventura Espacial

Oficina Galáxia no Pote | com Prendas Minhas*

Área externa | 10h, 12h e 14h30 | 20 vagas | a partir de 3 anos

As crianças produzirão a sua própria galáxia dentro do pote com tampa de rolha. A construção se dará com camadas de algodão e decorações com estrelinhas e glitter. A peça poderá ser levada para casa!

Oficina de Luminária | com Fábrica de Oficinas*

Foyer do Auditório MIS (térreo) | 10h, 11h30 e 13h30 | a partir de 5 anos

As crianças poderão customizar a sua luminária com papel vegetal com estrelas, planetas, foguetes, entre outros. A luminária companha vela de led.

Oficina Espaço Sideral | com Mad Science*

Foyer do Auditório MIS (térreo) | 11h, 13h e 15h (50 min cada) | 20 vagas | a partir de 5 anos

Como será que é viver no espaço? A vida de um astronauta é desafiadora! Os cientistas vão embarcar nessa aventura com as crianças e juntos farão experiências que falam sobre o sistema solar e os planetas. Ao final, farão um minicometa!

Oficina de Mochila Espacial | com Matiz Filmes*

Área externa | 10h30 e 13h30 (1h cada) | 20 vagas | a partir de 4 anos

Uma nave espacial é um veículo que pode viajar no espaço exterior, acima da atmosfera terrestre. Nessa atividade, as crianças poderão criar uma mochila espacial para voar pelos planetas e lugares mais imaginativos.

Oficina de Caleidoscópio | com Matiz Filmes*

Área externa | 12h e 15h (1h cada) | 20 vagas | a partir de 7 anos

Os participantes construirão um caleidoscópio a partir de papel, plástico, fita adesiva e se surpreenderão vendo estrelas caleidoscópicas.

É de pequeno que se voa! | com Riso de Mulheres*

Auditório LabMIS | 11h30 e 14h (20 min cada) | 64 vagas | para todas as idades

Inspirado no livro Gente Pequena, Grandes Sonhos, a Cia traz para as crianças esta contação com muito humor e circo. Nessa história mostra-se que os sonhos podem começar ainda na infância e que todos são capazes de realizá-los.

Planetário Móvel | com Projeto Móbile*

Área externa | 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h (50 min. cada) | 50 vagas | Livre

Uma cúpula que projeta mais de 12.000 estrelas e reproduz o céu em 180º dando aos espectadores uma sensação total de imersão! Serão ilustrados alguns estudos básicos de astronomia, como o reconhecimento dos planetas!

**Necessário retirar o calçado na entrada da atividade.

Jogo da Velha Espacial | com Educativo MIS*

Foyer LabMIS | 10h30, 12h30 e 14h30 (1h cada) | 20 vagas | a partir de 5 anos

Você já brincou de jogo da velha? Este jogo existe há muitos anos e é bastante popular. Que tal fazer um espacial, com foguetes e estrelas? O Educativo MIS te convida a personalizar o seu jogo da velha usando canetinhas especiais e a criatividade.

Show musical pra dançar e pra sonhar | com banda Cosmoceânica*

Auditório MIS (térreo) | 16h às 17h | 172 lugares | para todas as idades

O show cênico conta sobre o dia em que a pequena Maria resolveu andar. Um grande desafio acompanhado por músicas dançantes, divertidas e diálogos lúdicos com um astronauta que é seu amigo imaginário. Entre narrativas e muita, muita música, somos levados para os sonhos de Maria e suas histórias para dormir, convidando a todos os navegantes estelares a redescobrir o mundo. Inspirados por astronautas e mergulhadores, buscamos sinais das primeiras fagulhas que revelam de onde viemos e para onde vamos.

Para as atividades com asterisco (*), é necessário retirar ingresso com uma hora de antecedência na recepção da Maratona Infantil.?

As crianças devem estar acompanhadas por um responsável em todas as atividades.?

A programação?é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O MIS tem patrocínio da B3, Vivo, Kapitalo Investimentos, Goldman Sachs, Sabesp e TozziniFreire Advogados e apoio das empresas Unisys, Unipar, Colégio Albert Sabin, PWC, TCL SEMP, Telium e Kaspersky.

Serviço

Maratona infantil – Uma Aventura Espacial

Data: 26 de janeiro, domingo

26 de janeiro, domingo Ingresso: Gratuito

Gratuito Horário: das 10h às 17h

das 10h às 17h Classificação indicativa: livre

livre Local: Museu da Imagem e do Som: Avenida Europa, 158, São Paulo-SP