Museu do Ipiranga oferece programação gratuita no aniversário de São Paulo

Com show musical, palestras e atividades para todas as idades, o Museu do Ipiranga vai oferecer ao público uma programação especial para o aniversário de São Paulo, neste final de semana. A entrada é gratuita no sábado e domingo, dias 25 e 26 de janeiro, a partir das 10 horas, mas é recomendado chegar cedo para garantir ingressos para as atividades. A retirada é na bilheteria, na Rua dos Patriotas, 100, no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

No dia 25, às 11h, a atração principal que marca a comemoração dos 471 anos da cidade é o show com a cantora, compositora e multi-instrumentista Adriana Sanchez, que já foi indicada ao Grammy Latino. Com um repertório de artistas como Tom Zé, Rita Lee, Maria Rita, Adoniran Barbosa e Luiz Gonzaga, ela, que é considerada uma das principais sanfoneiras do Brasil na atualidade, estará acompanhada por sua banda, composta de baixo, bateria, guitarra e violão.

O evento acontece no auditório do museu e a performance terá a presença de intérprete de Libras. “No dia 25 de janeiro, levarei toda a energia da sanfona e de um repertório especial com compositores paulistanos para o Museu do Ipiranga, celebrando os 471 anos da nossa cidade com muita música e emoção. Venha viver essa experiência única, em um cenário incrível, repleto de cultura e tradição”, declarou Adriana em suas redes sociais.

À tarde, os pesquisadores Michelli Cristine Scapol Monteiro e Eduardo Polidori conduzem uma palestra sobre as fundações de São Paulo e São Vicente na pintura brasileira, a partir de duas pinturas do acervo, uma de Benedito Calixto e outra de Oscar Pereira da Silva. A discussão aborda as representações do encontro entre indígenas, europeus e católicos veiculadas em pinturas históricas do Brasil a partir da segunda metade do século 19.

O final de semana também conta com uma série de atividades que convida crianças e adolescentes a explorar as exposições do museu. A programação oferece atividades para crianças surdas e sinalizantes e conta com visitas mediadas que utilizam kits exploratórios para experimentar o museu de forma divertida. As oficinas são inspiradas na exposição temporária ‘Onde há fumaça: arte e emergência climática’ e estão ligadas à arte contemporânea e ao meio ambiente, com modelagem de argila e produção de cartazes.