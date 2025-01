Projeto De Férias nos CEUs já chegou a mais de 2,5 mil pessoas em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Banho de piscina, futebol, queimada e diversas outras brincadeiras animaram as crianças participantes do projeto De Férias nos CEUs ao longo desta semana. A programação, que até o momento já movimentou mais de 2.500 participantes, oferece experiências inesquecíveis, repletas de diversão e aprendizado nos espaços educacionais de Guarulhos.

Nesta quarta-feira (22) as gincanas aquáticas agitaram o CEU Ottawa-Uirapuru, enquanto as crianças aproveitaram o banho de piscina nos CEUs Paraíso-Alvorada e Continental, refrescando-se durante as altas temperaturas. O calor trouxe ainda mais alegria às tardes nos CEUs Vila São Rafael e Rosa de França, que ofereceram o aquaplay, espaço molhado e interativo.

No CEU Parque São Miguel as crianças desenharam, pintaram, dançaram e brincaram de monta-monta, atividades que estimulam a criatividade e a coordenação motora. Já no CEU Bonsucesso a proposta foi brincar ao ar livre, explorar elementos da natureza e promover o contato com o meio ambiente.

Além disso, a programação incluiu sessões de cinema, oficinas criativas e brincadeiras diversas, como mímica, taco, queimada, dança das cadeiras, pular corda e balões de água.

Todas as atividades foram cuidadosamente planejadas para que as famílias se sentissem tranquilas em levar as crianças durante o período de férias escolares. O ambiente acolhedor e seguro conta com equipes de professores dos CEUs preparados para proporcionar uma experiência única aos participantes.

O projeto De Férias nos CEUs segue até o dia 31 de janeiro oferecendo atividades importantes para o desenvolvimento infantil, principalmente nos aspectos físico, cognitivo e social. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Guarulhos com a educação e o lazer a população.

Confira os endereços dos CEUs da cidade em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centros-de-educacao-unificados-ceus.