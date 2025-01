Casa do Emprego realiza seleção para 60 vagas de auxiliar de produção

- PUBLICIDADE -



Na próxima quarta-feira (29), às 13h, a Casa do Emprego da Vila Augusta (antiga Ameg) realizará seleção para 60 vagas de auxiliar de produção abertas pela empresa Panco. Para participar do processo seletivo é necessário ser do sexo masculino, possuir vivência na função, ter disponibilidade para trabalhar na escala 6×1 e levar currículo impresso.

Aos contratados a empresa oferece assistência médica, alimentação no local, ônibus fretado, vale-alimentação, assistência farmácia, vale-transporte, participação nos lucros e resultados, produtos a preço de custo e parcerias com instituições de ensino.

Serviço

A unidade Vila Augusta da Casa do Emprego fica na avenida Antônio Iervolino, 225.