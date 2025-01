Estudantes da rede municipal voltam às aulas na próxima semana

- PUBLICIDADE -



Mais de 115 mil alunos matriculados na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) das Escolas da Prefeitura de Guarulhos voltam às aulas no dia 5 de fevereiro, quarta-feira, em 258 unidades da rede própria e parceira. O retorno é marcado por ações de acolhimento dos estudantes e familiares, cooperação e engajamento dos profissionais e a construção coletiva do projeto político-pedagógico das unidades.

O retorno também marca grande expectativa de alunos e professores, que iniciam uma nova etapa de ensino e aprendizagens decorrente de projetos e práticas pedagógicas diferenciadas, potencializadas por encontros formativos dos quais os educadores participam durante o ano.

Agenda

No dia 3 de fevereiro, segunda-feira, os profissionais das escolas participam de reunião de equipe escolar. Na terça-feira (4) os educadores recebem os responsáveis pelos alunos na 1ª reunião de famílias e educadores. Essa atividade é o primeiro contato com a comunidade para apresentar as ações e os projetos do novo ano letivo.

O currículo da rede municipal é outra referência para nortear o trabalho pedagógico realizado nas escolas. Além de fortalecer o projeto político-pedagógico e o processo educativo, o currículo municipal reafirma o compromisso de promover uma educação integral para garantir a equidade e a qualidade na rede municipal de educação.