Fone Xiaomi: conheça cinco modelos e escolha o ideal para você

O universo da tecnologia da comunicação frequentemente surge com novidades que modificam toda a cadeia de consumo. Marcas somem e outras aparecem. primeiro como novidade, depois se consolidam no mercado.

Uma dessas marcas é a Xiaomi, que chegou como novidade há alguns anos e hoje está entre as mais vendidas do Brasil. Ela oferece celulares dos modelos mais básicos aos mais sofisticados, tendo como diferencial o preço em relação à concorrência para produtos da mesma linha.

Além de celulares, a marca chinesa conta com outros produtos de excelente padrão de tecnologia e design, como o fone Xiaomi original, com diversos modelos aplicáveis a diferentes necessidades.

Conheça os modelos mais desejados da Xiaomi:

Fones de ouvido Bluetooth sem fio Xiaomi Redmi Buds 5

Bastante elogiado nos relatos de quem comprou, esse modelo tem, além do design impecável, diversos recursos que o tornam o queridinho de quem procura qualidade com preço adequado.

Antes de tudo, e melhor de tudo, é que esse fone tem uma qualidade de som altíssima.

O modelo tem cancelamento de ruído, uma funcionalidade incrível principalmente para quando precisamos nos concentrar no que está sendo transmitido. Dessa forma, o recurso é perfeito para ouvir um podcast, um curso ou participar de uma reunião virtual. Isso sem falar em outras atividades on-line, como jogos ou simplesmente aproveitar aquele momento em que tudo o que se quer é ouvir uma playlist sem saber o que se passa nos arredores.

O Xiaomi Redmi Buds 5 vem com microfone embutido, um recurso excelente para jogos multiplayer, reuniões, atendimento virtual e outras atividades.

Sua conectividade é rápida, pois conta com o bluetooth 5.0, o que garante, além da agilidade, a estabilidade da conexão.

E claro, é confortável, prático e conta com um estojo de carregamento desenhado e fabricado com extremo bom gosto. Não bastasse tudo isso, a bateria tem uma incrível duração e o dispositivo é à prova d’água e resistente ao suor.

Portanto, são inúmeras qualidades para uma excelente decisão.

Xiaomi OpenWear Stereo

Um modelo de alto valor agregado que justifica seu preço. Este é o Xiaomi OpenWear Stereo, que tem um design elegante e ao mesmo tempo discreto, feito em plástico com excelente acabamento.

Um elemento a mais para compor o estilo de quem o utiliza, é que ele se ajusta com elegância ao ouvido, com seu suporte “on ear” flexível e confortável graças ao revestimento emborrachado.

Também tem o sistema de cancelamento de ruído, apropriado para experiências que necessitam de mais imersão ou exigem mais foco no conteúdo.

O sistema bluetooth segue o mesmo padrão dos melhores modelos da marca, que assegura um pareamento rápido e estável com dispositivos compatíveis em qualidade.

Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Mas para quem quer ter experiência inicial no uso de airdots, os fones de ouvido sem fio, a Xiaomi conta também com esse modelo básico. Dessa forma, o Mi True Wireless Earbuds Basic 2 é ideal para quem procura um bom produto, mas com valor muito acessível. E isso, claro, contando com o respaldo de uma marca reconhecida no mercado.

Trata-se de um modelo com tecnologia True Wireless, e alcance de até 10 metros. Sua memória é de 5 GB. É resistente à água e à poeira. Conta com dois microfones para chamadas de voz mais nítidas.

Apesar de modesto em comparação com modelos top de linha, esse dispositivo específico agrada bastante seus usuários. Ele é adequado tanto para atividades em repouso quanto para atividades em movimento, como práticas esportivas. Sua bateria dura cerca de 4 horas.

Redmi Buds 4 Lite

O Redmi Buds 4 Lite é um modelo dos mais básicos da marca e está entre os mais vendidos. Prático e moderno, caracteriza-se por ser um modelo in-ear (encaixável no ouvido), com muito conforto. Sua conectividade bluettoth 5.2 garante rapidez de pareamento e alcance de até 10 metros.

Com tecnologia TWS e cancelamento de ruído, entrega um som imersivo e claro.

Ele é resistente a poeiras e respingos leves, mas não é à prova d’água, exigindo cuidados durante o uso, principalmente em caso de chuva intensa.

O modelo dispõe de controles intuitivos e microfone embutido, que garantem uma experiência funcional e com muito estilo para o dia a dia.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active

Já o Xiaomi Redmi Buds 6 Active combina tecnologia avançada com praticidade e conforto. Seu design in-ear, aliado à conectividade Bluetooth 5.4, oferece uma experiência sem fio estável e moderna, com alcance de até 10 metros.

Equipado com tecnologia True Wireless (TWS) e cancelamento de ruído, ele garante áudio de alta qualidade, ideal tanto para atividades de entretenimento como chamadas telefônicas e reuniões online. Alguns usuários relatam, no entanto, falhas de conexão diante de obstáculos físicos.

Vem com estojo de carregamento USB-C, que proporciona até 120 minutos de recarga, mas não oferece possibilidade de carregamento sem fio. Para saber se os fones estão ativos ou desligados, luzes led indicam o status.

Este modelo tem certa resistência à água e à poeira, mas não é à prova d’água. Portanto, tenha cuidado na hora de utilizá-lo.

Luzes LED indicam o status do dispositivo (ligado/desligado; carregados/em carregamento), enquanto o modo mãos-livres e o microfone embutido oferecem conveniência adicional.

Compatíveis com assistentes de voz, são projetados para facilitar tarefas no dia a dia. Elegantes e funcionais, os Redmi Buds 6 Active são uma excelente escolha para quem valoriza som imersivo, durabilidade e estilo discreto e, ao mesmo tempo, um preço acessível.

A Xiaomi conta com outros modelos, alguns mais, outros menos populares, mas é possível encontrar desde o modelo mais básico até o mais sofisticado.

Muitas vezes, comprar um modelo básico e mais barato é uma boa forma de avaliarmos a convivência com esses dispositivos.

A partir dessa experiência, é possível, futuramente, investir em modelos com mais recursos. E para quem prioriza a qualidade, nada como comprar com o aval de uma marca com reputação consolidada no mercado brasileiro.

Leia algumas das descrições de modelos e com certeza encontrará um que é exatamente aquilo que você procura para viver alguns dos melhores momentos da sua vida – e com trilha sonora.