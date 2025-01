Formação de estagiários da rede municipal tem como foco a inclusão educacional

- PUBLICIDADE -



A Secretaria de Educação de Guarulhos deu início à formação de estagiários de pedagogia que atuam na rede municipal de ensino, encontro que aconteceu na manhã desta segunda-feira (27). A iniciativa, que segue até a próxima sexta-feira (31) no Adamastor, reuniu mais de 450 estagiários em um ambiente inspirador e acolhedor com o objetivo de valorizar os educandos com deficiência. O evento teve ainda a participação dos estagiários do curso de enfermagem e dos músicos do programa Música nas Escolas.

Com o tema Educar para a Diversidade, a subsecretária de Educação, Silvia de Araújo Donnini, abordou a importância da Base Nacional Comum Curricular para a garantia de direitos iguais de aprendizagem, o combate às desigualdades e o respeito à diversidade, priorizando a qualidade da educação.

A formação contou com apresentação dos alunos do Projeto de Integração Pró-Autista, que enfatizou o papel da arte e da atividade física como elementos transformadores na educação. A instituição é conhecida como uma terapia intensiva e multidisciplinar formada por diversos profissionais.

Durante a semana os participantes terão acesso a palestras que abordarão temas fundamentais como anticapacitismo, acessibilidade, inclusão educacional, educação bilíngue de surdos e o papel do educador nos processos de ensino e aprendizagem, promovendo uma prática pedagógica mais inclusiva e igualitária.