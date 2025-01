Obras do Rodoanel Norte são retomadas e Prefeitura promove desvios no Vila Rica e no Bananal

- PUBLICIDADE -



Em virtude da retomada das obras para a construção do Rodoanel Norte, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos implantou no sábado (25) o desvio de tráfego entre os bairros Vila Rica e Jardim Bananal. A interdição, que terá 180 dias de duração, ocorre em trecho localizado na rua Ivan Edmundo Scarameli com a estrada do Tanque Grande, na altura do número 541.

O prefeito Lucas Sanches, que vistoriou o início das obras nesta quinta-feira (23), destacou a importância do Rodoanel para a cidade e pediu a colaboração da população. “As interdições podem até causar transtornos de início, mas garantirão a segurança de todos neste período de obras. O importante é que com a chegada do trecho norte do Rodoanel o trânsito de Guarulhos tende a melhorar”, disse.

A STMU orienta os motoristas a utilizarem como rota alternativa a estrada do Saboó, que já foi devidamente sinalizada para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

Rodoanel

O trecho norte do Rodoanel Governador Mário Covas, último a ser concluído, conta com 44 quilômetros de extensão e ligará a avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em São Paulo, à rodovia Presidente Dutra, em Arujá, englobando três municípios: Arujá, Guarulhos e São Paulo. Além disso, facilitará o acesso ao Porto de Santos e fomentará o desenvolvimento social e econômico dos municípios do entorno.

Com a conclusão das obras a expectativa é que o tráfego de veículos pesados seja retirado da Marginal Tietê, o que vai proporcionar a melhoria da qualidade do ar e a diminuição do tempo de viagem.

Com a antecipação das obras em seis meses, a previsão é que o trecho entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias seja entregue no primeiro semestre deste ano. Já a conclusão do Rodoanel está prevista para setembro de 2026.