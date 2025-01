‘Ordem e Paz’ desenvolve ações contínuas contra a perturbação do sossego em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), em parceria com a Polícia Militar, vêm desenvolvendo ações continuadas contra a perturbação do sossego público nas últimas semanas. Denominadas Ordem e Paz, essas ações têm se intensificado em pontos viciados da cidade que promovem encontros e pancadões não autorizados pelo poder público, causando perturbação e muito barulho, além da obstrução de ruas e avenidas nos bairros.

Entre sexta-feira (24) e madrugada desta segunda-feira (27) as operações se concentraram especialmente no Conjunto Habitacional Marcos Freire e no Jardim Ponte Alta, contabilizando 402 pessoas averiguadas, 133 motocicletas e 175 veículos fiscalizados, com a confecção de 78 autos de infração de trânsito e o recolhimento ao pátio de 15 automóveis e 11 motocicletas.

Os agentes de fiscalização da SDU também realizaram diligências, notificando adegas e bares, sendo algumas fechadas por determinação desses profissionais. Nesses locais não ocorreram eventos devido às atuações das forças articuladas, que chegaram antecipadamente e inibiram suas realizações.

Em outra ação, na avenida Santa Catarina, no Cabuçu, houve a necessidade de dispersão de aproximadamente 50 pessoas e o fechamento de uma adega. Até o momento, neste mês de janeiro, as operações culminaram em 2.200 pessoas averiguadas, 1.628 automóveis e motocicletas fiscalizados e 634 autos de infração de trânsito lavrados, sendo apreendidos e removidos ao pátio de recolhimento 109 motocicletas e 129 automóveis.

O secretário para Assuntos de Segurança Pública, Gilson Hélio Jesus dos Santos, acompanhou os trabalhos e considera os resultados muitos positivos. “Cumprimos mais uma vez a nossa missão e, conforme solicitação do prefeito Lucas Sanches, as operações impediram esses eventos não autorizados que causavam a perturbação do sossego público. Confiem, apoiem e orgulhem-se de nossa cidade”.