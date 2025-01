Prefeitura promove encontro com protetores de animais de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Protetores individuais de animais cadastrados na Prefeitura de Guarulhos participaram nesta segunda-feira (27) de reunião promovida pelo Departamento de Proteção Animal (DPAN) no Adamastor, no Macedo, com o objetivo de apresentar e discutir propostas para melhorar o atendimento do órgão municipal.

O grupo foi recebido pelo novo diretor do órgão, Leonardo Shihara Freire Pereira. Vindos de diferentes regiões da cidade, todos os presentes puderam falar e apresentar suas demandas, dentre as quais a ampliação do número de vagas e a oferta de transporte para a realização de cirurgias de castração gratuita tiveram destaque. Ampliação das feiras de adoção, do banco de ração, da oferta de medicamentos e da fiscalização de denúncias de maus-tratos e de abandono também foram temas mencionados.

Por sua vez, a nova gestão do órgão falou aos presentes sobre a reestruturação do serviço. “Estamos promovendo mudanças na gestão para otimizar o atendimento. Já conhecemos o importante trabalho realizado por muitos dos que estão hoje aqui, mas é fundamental mantermos contato para entender as reais necessidades de cada e procurar atendê-los da melhor forma possível”, afirmou Pereira.

“Precisamos trabalhar em parceria com a Prefeitura e com união entre os protetores para resolver as situações de cada bairro, ajudando os animais e conscientizando os tutores”, afirmou Ariadna da Silva Fernandes, protetora atuante na região do Jardim Ponte Alta.