Prefeitura recebe inscrições para cursos gratuitos de costura e informática básica

A Prefeitura de Guarulhos recebe até 7 de fevereiro inscrições de interessadas em participar dos cursos gratuitos de costura e conserto e de informática básica na Casa da Mulher Clara Maria Vila Galvão (rua Brigadeiro Lima e Silva, 565, Jardim Vila Galvão). Para se inscrever basta ir até o equipamento portando um documento de identificação. As vagas são limitadas.

As aulas, coordenadas pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, serão às segundas e quartas-feiras, com duas opções de horários: das 9h às 12h ou das 13h30 às 14h30. A previsão é que os cursos comecem em 10 de fevereiro.

“Proporcionar oportunidades às mulheres de Guarulhos é resgatar a autoestima e a dignidade de quem desempenha um papel fundamental na formação da sociedade. A Subsecretaria da Mulher está de portas abertas para recebê-las. Vamos cuidar, proteger e valorizar as mulheres da nossa cidade”, disse a subsecretária Vanessa de Jesus.