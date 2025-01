GCM prende homem com 844 porções de cocaína e maconha no Gopoúva

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na madrugada desta terça-feira (28) um homem por tráfico de entorpecentes no Gopoúva. A equipe em patrulhamento preventivo pela região deparou com o acusado pela viela Botafogo. Ele tentou fugir e dispensar uma sacola ao avistar a viatura, sendo detido para averiguação.

No interior do recipiente apreendido havia substâncias embaladas para o comércio ilícito, além de 106 reais em dinheiro. O homem e os materiais foram apresentados à autoridade de plantão no 1º Distrito Policial, que requisitou perícia nas substâncias, cujo laudo positivou para 776 embalagens contendo cocaína e outras 68 com maconha.

Diante disso, a autoridade ratificou a prisão em flagrante e lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes. O acusado ficou detido e à disposição da Justiça.