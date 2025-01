PRF captura homem condenado por estupro de vulnerável na Fernão Dias

- PUBLICIDADE -



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um homem condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. O caso ocorreu na tarde desta terça feira (28), no km 83 da rodovia Fernão Dias, em São Paulo, durante uma abordagem de rotina a um caminhão de transporte de gás.

O indivíduo, que trabalhava como auxiliar de entrega, foi identificado após a equipe constatar que o motorista do caminhão não possuía o curso exigido para o transporte de cargas perigosas. Durante a verificação, o auxiliar se apresentou para assumir a direção do veículo, momento em que os policiais realizaram consulta aos sistemas de segurança e descobriram que ele era procurado pela Justiça.

A condenação do homem, expedida em um processo que tramita desde 2013 no município de Caraguatatuba, refere-se a um crime de extrema gravidade e relevância social. Após a confirmação do mandado de prisão, o condenado foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Jaçanã, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ação da PRF reforça o compromisso da instituição com a segurança nas rodovias federais e o cumprimento das leis, destacando a importância das abordagens preventivas como ferramentas fundamentais para a captura de indivíduos foragidos.

A PRF segue vigilante e orienta os cidadãos a denunciarem atitudes suspeitas através do telefone 191, contribuindo para um Brasil mais seguro.