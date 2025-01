Sindicato dos Bancários de Guarulhos exibe filme sobre Angela Maria neste sábado

- PUBLICIDADE -



O Sindicato dos Bancários de Guarulhos, localizado no centro, será palco no próximo sábado (31), a partir das 19h, da estreia do documentário “Angela Maria – Rainha do Rádio”. A exibição será gratuita e promete atrair amantes da música brasileira. O filme, dirigido pelos cineastas guarulhenses Leonardo H. e May Alves, reúne depoimentos e performances de grandes nomes como Ney Matogrosso, Alcione, Tony Garrido, Hamilton de Holanda, Meyot e Céllia Nascimento, celebrando a vida e a obra de uma das maiores cantoras do país.

O documentário tem como objetivo destacar o legado de Angela Maria, que marcou a década de 1950 com sua voz singular e presença de palco magnética. Conhecida como “Sapoti”, apelido carinhosamente dado por Getúlio Vargas, a cantora se tornou um ícone da música brasileira. Para homenageá-la, o filme reúne artistas de diferentes estilos musicais, que reinterpretam suas canções mais emblemáticas, oferecendo uma nova perspectiva sobre o repertório da eterna Rainha do Rádio.

Além das interpretações musicais, o filme apresenta depoimentos que ressaltam a influência de Angela Maria na música brasileira e o impacto de sua trajetória no cenário artístico do país. Reconhecida por seu talento e carisma, ela continua sendo uma referência para diversas gerações de músicos. A estreia promete ser uma celebração emocionante de sua história e de seu papel único na cultura brasileira.