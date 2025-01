Governo de São Paulo entrega 180 moradias em Guarulhos pelo programa Casa Paulista

- PUBLICIDADE -



O governador em exercício Felicio Ramuth entregou nesta quarta-feira (29), em Guarulhos, 180 moradias financiadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), na modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA) do programa Casa Paulista. As obras do Residencial Graviola, no Jardim São Domingos, tiveram investimentos de R$ 32,4 milhões.

“Este é o maior programa de Habitação da história do estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas priorizou esse setor, também fazendo com que os moradores em áreas de risco ou de proteção pudessem ter a casa própria. Neste Residencial, temos pessoas que estavam sendo assistidas pelo aluguel social e que agora têm uma casa para chamar de sua. Isso só é possível pelo trabalho em conjunto”, afirmou Felicio Ramuth.

A entrega dos apartamentos contou com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco; e do prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, além de parlamentares estaduais e representantes das construtoras.

Com recursos do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS), a CDHU contratou diretamente da construtora unidades habitacionais e financiou, com subsídios e juro zero, os apartamentos para famílias que ganham até cinco salários mínimos. As 180 famílias atendidas foram indicadas pela prefeitura e pelo Instituto José Carlos Ferreira Silva. Todas as famílias têm renda de até cinco salários mínimos. O valor da menor prestação é R$ 260,40.

“Entregamos até o final do ano passado mais de 50 mil unidades habitacionais e temos nos dedicado também a fazer a regularização fundiária que é a entrega do título para pessoas que construíram suas casas e não tinham o documento até hoje. Foram mais de 110 mil títulos entregues até o ano passado”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.

O empreendimento é composto por nove torres, com cinco pavimentos. Os apartamentos têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 48,60 m² de área privativa. O condomínio conta com infraestrutura de lazer, que inclui playground, quadra esportiva e salão de festas. Além disso, o empreendimento conta com 107 vagas para carros e 5 para motos.

Programa Casa Paulista – Carta de Crédito Associativo

Na modalidade Carta de Crédito Associativo (CCA), a CDHU concede financiamento a famílias com renda de até cinco salários mínimos, preferencialmente, oriundas de áreas de risco, que recebem o auxílio moradia do Governo de São Paulo ou inscritas em editais públicos realizados pela CDHU.

Os empreendimentos são inscritos por meio de editais de credenciamento realizados pela SDUH e têm os projetos homologados. Para participar do programa, o conjunto habitacional deve estar incorporado e a documentação técnica e jurídica aprovada pela Companhia.

Os imóveis são financiados de acordo com os critérios da CDHU e das diretrizes da Política Habitacional do Estado, que preveem juro zero e comprometimento de 20% da renda, com o pagamento das parcelas mensais do financiamento em até 30 anos. As famílias também são isentas de encargos durante a fase de obras e o pagamento da primeira prestação vai ocorrer somente 30 dias após a entrega das chaves do imóvel pronto para morar.

Para não onerar o orçamento das famílias na fase anterior a da entrega dos imóveis prontos para morar, o Governo do Estado está arcando com todas as despesas do financiamento, como o pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), registro do imóvel em cartório e o seguro de morte ou invalidez permanente durante a obra.

Na atual gestão, contando com este, já foram entregues 3.365 moradias pela modalidade CCA em 5 empreendimentos com investimentos de R$ 604,9 milhões. Além disso, o Governo está investindo R$ 2,8 bilhões para financiar a aquisição de 15.536 unidades habitacionais, que estão em produção na RMSP.