Guarulhos recebe nova remessa de vacina contra a covid para imunizar crianças de cinco a 12 anos

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos recebeu do Governo do Estado uma nova remessa da vacina Moderna (Spikevax) contra a covid-19, destinada exclusivamente à imunização de crianças de cinco a 12 anos (até 11 anos, 11 meses e 29 dias). O imunizante está disponível no Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) e em 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo a única opção recomendada para essa faixa etária no momento.

As UBS que funcionam como polos de vacinação são Jardim Flor da Montanha, Parque Cecap, Cavadas, Jardim Munhoz, Vila Galvão, Jardim Paulista, Recreio São Jorge, Taboão, Jovaia, Cidade Seródio, Nova Bonsucesso, Inocoop, Soberana, Ponte Alta, Uirapuru, Parque Alvorada, Jurema, Normandia e Parque Jandaia. Os endereços das unidades podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Crianças saudáveis a partir de cinco anos que nunca foram vacinadas poderão receber uma dose da vacina recomendada para essa faixa etária. Já crianças de cinco a 11 anos imunocomprometidas (com baixa imunidade) podem receber de uma a três doses, a depender do histórico de vacinação.

Vacinação para todas as idades

Além da vacina Moderna para crianças de cinco a 12 anos, essas unidades também oferecem outros imunizantes contra a covid-19. Crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias) podem receber a vacina Pfizer pediátrica. Já para as pessoas a partir de 12 anos a imunização ocorre com o imunizante Zalika/Serum.