Guarulhos registra baixo volume de chuvas e Prefeitura faz obras de reparo nesta quinta-feira

A cidade de Guarulhos teve um dia relativamente calmo em relação a ocorrências causadas pela chuva. As estações de medição de precipitação, nas últimas 12 horas, registraram volume máximo de 7 mm no Jardim Nova Cidade, 4 mm em Cumbica e 1,5 mm na Vila nova Bonsucesso. Não houve alagamentos.

Até o momento foram registradas quatro ocorrências, uma de risco de queda de árvore na Vila Nova Bonsucesso, uma de queda de um muro na estrada da Olaria, região do Pimentas, um alagamento em residência causado por rompimento de rede de águas pluviais e por fim um solapamento na margem do rio Baquirivu, na rua Jamil João Zarif, que causou a interdição temporária da ponte de travessia entre a Vila das Malvinas e o aeroporto de Guarulhos. Não há risco de colapso da ponte e a Prefeitura já deu início às obras de concretagem, que devem ser concluídas rapidamente. Enquanto prosseguir a interdição os pedestres serão orientados a fazer a travessia pela estação Aeroporto da CPTM, a cerca de um quilômetro do local.

O alerta para tempestades, porém, segue vigente até o domingo (2) e caso elas aconteçam a recomendação é que os cidadãos permaneçam em local seguro. Em veículos, deve-se evitar locais com possibilidades de enchentes, como corredores de baixadas ou vias às margens de rios e córregos. Motociclistas devem evitar pontos com corredeiras, ou em que a água ultrapasse vinte centímetros ou não permita visibilidade do terreno. Os moradores de áreas suscetíveis a riscos de deslizamento devem buscar abrigo em locais seguros com seus familiares, especialmente se perceberem sinais de risco, tais como deslocamentos de terra, estalos em construções, rachaduras no solo e inclinações de árvores ou postes.

Em caso de emergência, a Defesa Civil atende 24 horas por dia pelo telefone 199.