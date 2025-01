Prefeitura faz campanha para jovens se vacinarem contra a dengue

- PUBLICIDADE -



Com a cobertura vacinal contra a dengue abaixo do recomendado, a Prefeitura de Guarulhos reforça o apelo para que pais e responsáveis levem seus filhos de dez a 14 anos às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para completar a imunização. A meta é alcançar pelo menos 90% de cobertura na faixa etária, mas os índices ainda estão longe do esperado. Até o momento a adesão à primeira dose é maior entre as crianças de dez anos, com 58,6%, enquanto que a segunda dose tem menor alcance, sendo os jovens de 11 anos os mais vacinados, com apenas 22,6% de cobertura.



Desde o início da vacinação, em 20 de fevereiro de 2024, até esta segunda-feira (27) foram aplicadas 56.948 doses da vacina: 39.507 da primeira dose e 17.441 da segunda. A baixa adesão à dose final, essencial para garantir maior eficácia, destaca a importância do retorno às UBS noventa dias após a primeira dose para completar o esquema vacinal.



A vacina contra a dengue é segura e está disponível em 67 das 69 UBS da cidade, com exceção das unidades Marinópolis e Morros, que passam por reformas. Além disso, a Prefeitura está atenta ao aumento no número de casos de dengue, reforçando todas as medidas de prevenção para evitar uma situação de emergência. A evolução epidemiológica pode ser acompanha nos boletins publicados semanalmente pela Secretaria da Saúde no site da Prefeitura, no link www.guarulhos.sp.gov.br/boletins-informativos.



Além da vacinação, ações de bloqueio e nebulização veicular vêm sendo intensificadas para conter a disseminação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya na cidade. A população também é chamada a colaborar eliminando possíveis criadouros do mosquito em suas residências, permitindo o acesso de agentes de saúde para inspeções e seguindo as orientações de combate ao vetor. Até o momento Guarulhos registra 88 casos de dengue neste ano.



Os endereços das UBS de Guarulhos estão disponíveis em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.